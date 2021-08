Leopold vervangen door Lumumba in Oostende, het mocht niet duren

Bovenstaande foto is de laatste of een van de laatste van Patrice Lumumba, eerste en enige op democratische wijze gekozen premier van voormalig Belgisch Kongo – ontvoerd en vermoord in de door België gesteunde afgescheiden provincie Katanga. Het is vaag te zien dat een witte (Belgische?!) soldaat Lumumba bij zijn haar vasthoudt. De moord namens de Belgische kolonialen zou op 17 januari 1961 plaatsvinden. Hierna volgen wij het verhaal over het lotgeval van een beeld in Oostende naar aanleiding van deze foto, zoals geplaatst op Doorbraak.

Actievoerders hebben dit weekend een beeld van een geketende Congolese oud-premier Patrice Lumumba geplaatst op de sokkel van een buste van Leopold II die vorige maand is “verdwenen”. Volgens actievoerder Piet Wittevrongel gaat het om een tijdelijke en symbolische actie tegen de aanwezigheid van de figuur van de voormalige koning in het Oostendse straatbeeld. Het beeld van Patrice Lumumba staat intussen in een café in Oostende. “Wij hebben het beeld van Lumumba al verschillende keren aangeboden aan de stad Oostende, maar ons aanbod wordt telkens weer afgewezen”, zegt actievoerder Piet Wittevrongel aan VRT NWS. Wittevrongel is naar eigen zeggen de geestelijke vader van actiegroep “De Stoeten Ostendenoare”.

Vorige maand heeft “De Stoeten Ostendenoare” trouwens de “diefstal” opgeëist van de buste van Leopold II, op het Prinses Clementinaplein. De actiegroep strijdt tegen de aanwezigheid van Leopold II in het Oostendse straatbeeld en wil de koloniale wantoestanden aanklagen waarvoor de voormalige koning verantwoordelijk is. Een kleine 20 jaar geleden vestigde “De Stoeten Ostendenoare” een eerste keer de aandacht op het controversiële koloniale verleden van Leopold II door de hand van een beeld ter ere van de koning op de Zeedijk af te hakken, een verwijzing naar de martelpraktijken op de rubberplantages ten tijde van Congo Vrijstaat. Het beeld van Enca Caen dat dit weekend even op het Prinses Clementinaplein stond, toont een vastgeketende Lumumba, even voor hij is vermoord, die wordt vastgehouden door een Belgische hand. (Beeld overgenomen van Doorbraak)