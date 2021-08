Rook van Siberische bosbranden bereikt Noordpool: primeur in de geschiedenis

Op satellietbeelden van NASA is te zien hoe de rook van de bosbranden in Siberië het noordpoolgebied bereikt hebben. Volgens het Amerikaanse ruimtevaartagentschap is dat nog nooit gebeurd sinds de waarnemingen begonnen.

“Een dikke deken van rook, uitgestoten door honderden bosbranden bedekte het grootste deel van Rusland op 6 augustus”, schrijft de NASA op haar blog.

De beelden van NASA’s MODIS-satelliet (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) tonen hoe de rook een gebied bedekt dat zich uitstrekt over ongeveer 3200 kilometer van oost naar west en 4000 kilometer van zuid naar noord. Ter vergelijking, dat is ongeveer twee maal de oppervlakte van Frankrijk.

“Deze week heeft de rook van de bosbranden zich meer dan 3000 kilometer verplaatst van Jakoetië (semiautonoom gebied in Siberië, red.) om de Noordpool te bereiken, een gebeurtenis die een primeur lijkt te zijn in de geregistreerde geschiedenis”, aldus NASA.

Zichtbaar tot in Mongolië

Volgens het agentschap was de rook zelfs te zien in Groenland en Mongolië. De rook wordt ontwikkeld door ongeziene bosbranden in de regio Jakoetië. Dat is het grootste deelgebied van Rusland, maar tegelijk ook een van de meest desolate. Het is tijdens de wintermaanden nochtans een van de koudste plaatsen op aarde, maar afgelopen winterseizoen had de regio te maken met recordtemperaturen.

De Siberian Times wist vorig maand te melden dat bewoners van de regio getroffen waren door meer dan driehonderd afzonderlijke bosbranden. Slechts de helft van de bosbranden werd volgens de lokale krant echter aangepakt door de brandweer en het Russische leger, omdat de rest te gevaarlijk geacht werd.

Sindsdien zijn de branden in omvang toegenomen. Het Russische meteorologisch instituut Rosgidromet laat deze week weten dat de situatie in de regio “blijft verslechteren”, en dat er momenteel naar schatting 3,4 miljoen hectare bos of grasland in brand staat. Dat is ongeveer de oppervlakte van België en Luxemburg samen.

Sinds het begin van het jaar zou naar schatting 16 miljoen hectare grond overspoeld zijn door de vlammen.