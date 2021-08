Israelische militairen schieten vier jonge Palestijnen dood in kamp-Jenin

Het Israelische leger heeft maandagmorgen om 5 uur opnieuw slachtoffers gemaakt op de Westoever. . Een undercover eenheid in burgerkleren bestormde met burgerauto’s het vluchtelingenkamp Jenin om een arrestatie te verrichten. Het kreeg steun van het reguliere bezettingsleger. Volgens het leger zelf werden de Israeli’s daarbij vanuit het kamp beschoten. Volgens een andere bron – al-Quds.com – werd er met explosieven (vuurwerk?) gegooid. Volgens een derde bron opende de troepen onmiddellijk het vuur toen ze Palestijnen tegenover zich zagen. Hoe dan ook werden daarbij vier jonge Palestijnen doodgeschoten.

Duidelijk is vervolgens dat de Israeli’s twee lichamen van Palestijnen hebben meegenomen. Volgens het officiële persbureau van de PA, Wafa, zijn de andere twee de 19-jarige Saleh Ahmad Mahmoud ‘Ammar uit het Jenin-kamp en de 21-jarige Raed Ziad Abdel-Latif Abu Seif uit Jenin. Namen van de andere twee worden niet door de PA, maar wel door Twitter gegeven: de 21-jarige Nur ed-Din Mohammed Jarrar uit Jenin, en de 22-jarige Imad Eyad ‘Azmy Husseinia. Drie jongen raakten gewond. Eén van hen Qasam Muhammed Taha Jabareen, werd in zijn hand geschoten, die volgens Ma’an News in het ziekenhuis in Jenin werd geamputeerd. Ook zouden er twee arrestaties zijn verricht in het kamp. Eén van hen zou gewond zijn.

De oproep van de Israelische chefstaf,. Aviv Kochavi van afgelopen zondag aan het officierskorps om ervoor te zorgen dat er minder Palestijnen worden doodgeschoten, heeft vooralsnog niet echt gewerkt. Alhoewel, Haaretz, geeft nu de preciezering dat Kochavi gezegd zou hebben dat op eigen gezag Palestijnen doodschieten streng zal worden bestraft, en dat het alleen mag op bevel van hoger geplaatsten. Misschien dat de vier doden in Jenin dus volgens Kochavi toch wel geoorloofd waren. De Palestijnse Autoriteit heeft een protest uitgesproken tegen de de dood van de vier. De beweging Fatah heeft een algemene staking van een dag uitgeroepen. Het aantal doden op de Westoever van dit jaar staat nu op tenminste 60, een gemiddelde van net iets minder dan twee doden per week.