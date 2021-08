De taliban beheersen een gigantische voorraad mineralen

Talibanstrijders grepen op 15 augustus niet enkel de macht over Kabul en de Afghaanse regering. Ze bemachtigden ook de toegang tot een gigantische voorraad mineralen die cruciaal zijn voor duurzame energie.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie noemde Afghanistan in 2010 nog het “Saoedi-Arabië van lithium”. Amerikaanse geologen ontdekten toen dat er voor zeker 1 biljoen dollar aan het metaal in de Afghaanse grond zat. Lithium is een essentieel ingrediënt voor het produceren van de duurzame batterijen die onder andere elektrische wagens gebruiken.