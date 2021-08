Geo Barents: 322 mensen uit zee gered in 3 dagen

Sinds afgelopen zondag hebben onze teams aan boord van de Geo Barents vier uitdagende reddingen uitgevoerd in drie dagen. Drie van de vier reddingen vonden midden in de nacht plaats. Er zijn nu 322 mensen aan boord van ons reddingsschip. Ze zijn veilig en worden verzorgd door onze teams.

In de nacht van 15 augustus voerden onze teams een uitdagende nachtelijke redding uit. In totaal zijn 188 mensen gered van een grote houten boot met dubbeldek. Mensen op het benedendek hadden beperkt zuurstof. Ook zaten zij gevaarlijk dicht opeengepakt bij de motoronderdelen. We zien veel mensen met brandwonden veroorzaakt door brandstof dat in aanraking is gekomen met zeewater.

