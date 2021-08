Ruim zeven biljoen kilo ijs smelt in de regen op top Groenland

Ja, en biljoen is hier geen anglicistische vergissing: 7.300.000.000.000, nader uitgeschreven. Maar verder is er niets aan de hand, hoor.

Het is er ijzig koud, op het hoogste punt van de ijskap in Groenland, op 3.216 meter. De temperaturen komen er bijna nooit boven het vriespunt. Op 14 augustus in de vroege ochtend was het dan toch zover, de nul werd overschreden. Het is nog maar de derde keer in tien jaar tijd dat de temperaturen boven het vriespunt kwamen en nog nooit gebeurde dat zo laat in de zomer. Op dat ogenblik begon het er ook te regenen. Een unicum, want nooit eerder was er op die plek regen waargenomen