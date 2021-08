Papoease demonstranten neergeschoten, geslagen en gediscrimineerd door Indonesische veiligheidsdiensten

De Indonesische veiligheidsdiensten gebruiken buitensporig geweld tegen vreedzame demonstranten die protesteren tegen de hernieuwing van de Speciale Autonomiewet voor Papoea. Ook werden zij racistisch bejegend door de veiligheidsdiensten, zo blijkt uit nieuw onderzoek door Amnesty International.

Papoease demonstranten vertelden hoe zij werden belaagd met waterkanonnen en hoe zij werden geschopt, geduwd en met geweren en rubberen wapenstokken geslagen tijdens vreedzame demonstraties afgelopen maand. Ten minste een persoon raakte gewond nadat de veiligheidsdiensten op 16 augustus 2021 het vuur openden op demonstranten. Tijdens demonstraties in juli 2021 werden drie demonstranten werden voor ‘aap’ uitgescholden.

Amnesty International analyseerde video’s en foto’s waarop te zien is dat de politie onwettig geweld gebruikt tegen de mensen die vreedzaam protesteren en verifieerde zo ook verschillende verwondingen bij demonstranten.

Fysiek en verbaal geweld

‘De inzet van buitensporig geweld en het racistisch bejegen van vreedzame Papoease demonstranten door de Indonesische veiligheidsdiensten is afgrijselijk’, zegt Richard Pearshouse van Amnesty’s Crisis Response Programme. ‘De meldingen van fysieke en verbale mishandeling die wij verzamelden, laten de minachting zien die de veiligheidsdiensten hebben voor de rechten van de Papoease bevolking. De Indonesische autoriteiten moeten deze meldingen onmiddellijk onderzoeken en er ook voor zorgen dat het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzame vergadering word gerespecteerd.’

Sinds half juli en tot op heden wordt overal in het land geprotesteerd tegen de omstreden vernieuwing van de Papoease Speciale Autonomiewet. De demonstranten roepen ook op tot vrijlating van de pro-afhankelijkheidsactivist Victor Yeimo die het risico loopt op een levenslange veroordeling vanwege zijn politieke opvattingen.

Amnesty International sprak met 17 mensen die deelnamen aan demonstraties in Jakarta, Jayapura, Sorong en Yakuhimo en verifieerde hun verhalen met behulp van open source-videomateriaal.

Speciale Autonomiewet voor Papoea

De demonstraties begonnen nadat het Indonesische Huis van Afgevaardigden besloot om de zogenaamde Speciale Autonomiewet voor Papoea en de West-Papoease provincies te hernieuwen. Die wet werd in 2001 aangenomen met de intentie om de Papoease bevolking meer zeggenschap te geven over hoe ze wordt bestuurd terwijl de Papoease provincies onderdeel blijven van Indonesië.

Maar in werkelijkheid zorgt de wet er juist voor dat de macht van de centrale overheid toeneemt en wordt de onafhankelijkheid van de Papoease instituties verkleind. Er is een speciaal agentschap opgezet dat verantwoordelijk is voor het coördineren en evalueren van de uitvoering van de autonome status. De Indonesische vicepresident is voorzitter van het agentschap. Daarnaast mag de Papoease bevolking volgens de wet geen lokale politieke partijen opzetten.

Amnesty’s oproep

Nieuw bericht toevoegen

De Indonesische veiligheidsdiensten gebruiken buitensporig geweld tegen vreedzame demonstranten die protesteren tegen de hernieuwing van de Speciale Autonomiewet voor Papoea. Ook werden zij racistisch bejegend door de veiligheidsdiensten, zo blijkt uit nieuw onderzoek door Amnesty International.

Papoease demonstranten vertelden hoe zij werden belaagd met waterkanonnen en hoe zij werden geschopt, geduwd en met geweren en rubberen wapenstokken geslagen tijdens vreedzame demonstraties afgelopen maand. Ten minste een persoon raakte gewond nadat de veiligheidsdiensten op 16 augustus 2021 het vuur openden op demonstranten. Tijdens demonstraties in juli 2021 werden drie demonstranten werden voor ‘aap’ uitgescholden.

Amnesty International analyseerde video’s en foto’s waarop te zien is dat de politie onwettig geweld gebruikt tegen de mensen die vreedzaam protesteren en verifieerde zo ook verschillende verwondingen bij demonstranten.

Fysiek en verbaal geweld

‘De inzet van buitensporig geweld en het racistisch bejegen van vreedzame Papoease demonstranten door de Indonesische veiligheidsdiensten is afgrijselijk’, zegt Richard Pearshouse van Amnesty’s Crisis Response Programme. ‘De meldingen van fysieke en verbale mishandeling die wij verzamelden, laten de minachting zien die de veiligheidsdiensten hebben voor de rechten van de Papoease bevolking. De Indonesische autoriteiten moeten deze meldingen onmiddellijk onderzoeken en er ook voor zorgen dat het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzame vergadering word gerespecteerd.’

Sinds half juli en tot op heden wordt overal in het land geprotesteerd tegen de omstreden vernieuwing van de Papoease Speciale Autonomiewet. De demonstranten roepen ook op tot vrijlating van de pro-afhankelijkheidsactivist Victor Yeimo die het risico loopt op een levenslange veroordeling vanwege zijn politieke opvattingen.

Amnesty International sprak met 17 mensen die deelnamen aan demonstraties in Jakarta, Jayapura, Sorong en Yakuhimo en verifieerde hun verhalen met behulp van open source-videomateriaal.

Speciale Autonomiewet voor Papoea

De demonstraties begonnen nadat het Indonesische Huis van Afgevaardigden besloot om de zogenaamde Speciale Autonomiewet voor Papoea en de West-Papoease provincies te hernieuwen. Die wet werd in 2001 aangenomen met de intentie om de Papoease bevolking meer zeggenschap te geven over hoe ze wordt bestuurd terwijl de Papoease provincies onderdeel blijven van Indonesië.

Maar in werkelijkheid zorgt de wet er juist voor dat de macht van de centrale overheid toeneemt en wordt de onafhankelijkheid van de Papoease instituties verkleind. Er is een speciaal agentschap opgezet dat verantwoordelijk is voor het coördineren en evalueren van de uitvoering van de autonome status. De Indonesische vicepresident is voorzitter van het agentschap. Daarnaast mag de Papoease bevolking volgens de wet geen lokale politieke partijen opzetten.

Amnesty’s oproep

‘De demonstraties tegen de hernieuwing van de Speciale Autonomiewet laten zien dat de Indonesische regering verzaakt om de Papoease bevolking te betrekken bij besluitvorming’, zegt Usman Hamid, directeur van Amnesty Indonesië. ‘De regering moet verzekeren dat zij de rechten van de Papoease inheemse bevolking respecteert. Dit kan alleen door de Papoease bevolking beter te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de Speciale Autonomiewet.’

Lees hier het volledige Engelstalige persbericht.

Paragraaf

Begin met de bouwsteen van alle verhaallijnen.

Lettertype grootteLettertype grootte

‘De demonstraties tegen de hernieuwing van de Speciale Autonomiewet laten zien dat de Indonesische regering verzaakt om de Papoease bevolking te betrekken bij besluitvorming’, zegt Usman Hamid, directeur van Amnesty Indonesië. ‘De regering moet verzekeren dat zij de rechten van de Papoease inheemse bevolking respecteert. Dit kan alleen door de Papoease bevolking beter te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van de Speciale Autonomiewet.’

Lees hier het volledige Engelstalige persbericht.