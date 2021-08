‘Mr. Anti-Vax’ overlijdt aan Covid-19

In Florida is ‘Mr Anti-vax’ Marc Bernier op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een Covid-19 infectie. De ultraknetterrechtse radiohost werd drie weken geleden in het ziekenhuis opgenomen. Uiteraard was hij niet gevaccineerd.

Persoonlijk heb ik het wel gehad met asociale imbecielen als Bernier, dus wanneer er (weer eens) zo’n halve zool het loodje legt ben ik geneigd te zeggen: “opgeruimd staat netjes”. Om je een indruk te geven met welk soort idioten we hier te maken hebben: in zijn laatste tweet vergeleek Bernier het vaccinatieprogramma van de Amerikaanse regering met de nazis:

Should say, "Now the US Government is acting like Nazi's. Get the shot!" https://t.co/8WLpXVxGRm — Marc Bernier (@MarcBernierShow) July 30, 2021

Een week later werd de radiohost opgenomen in het ziekenhuis. De rest is inmiddels geschiedenis, evenals Bernier zélf.

De overweldigende meerderheid van de Covid-slachtoffers in de VS bestaat uit ongevaccineerden. De Republikeinse staten worden daarbij het hardst getroffen, met dank aan types als Bernier. Elke vorm van medelijden is echt volstrekt misplaatst.

Bron: HuffPost

Uitgelichte afbeelding: Von James Gillray – Library of Congress, Prints & Photographs Division, LC-USZC4-3147 (color film copy transparency), archival TIFF version (4 MB), converted to JPEG with the GIMP 2.4.5, image quality 88., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2289666 Domheid is van alle tijden. Spotprent uit 1802 over mensen die bang waren dat ze door het pokkenvaccin in koeien zouden veranderen.