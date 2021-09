Zes gevangenen ontsnapt uit Israelische Gilboa-gevangenis, onder wie Zakaria Zubeidi

Israel heeft een intensieve speurtocht opgezet naar zes gevangenen uit de Gilboa-gevangenis in Noord-Israel die de afgelopen 24 uur zijn ontsnapt via een tunnel. De tunnel is werkelijk een wonder. Hij begint in hun cel en mondt uit buiten de gevangenis. Hij is tientallen meters lang en het moet jaren hebben gekost om hem te graven. De ontsnapping van de zes getuigt van enorme moed en doorzettingsvermogen en is werkelijk een grootse prestatie! De zes kregen bovendien hulp van buiten, een auto wachtte hen op. De contacten verliepen via een gesmokkelde telefoon.

De Israeli’s hebben checkpoints opgericht op de Westoever, en hebben helikopters, extra militairen en politie en Shin Bet personeel ingezet om hen weer op te pakken en te voorkomen dat ze vluchten naar Jordanië. Een degelijke aanslag op het prestige van het hermetisch beveiligde Israelische gevangeniswezen laten ze uiteraard niet ongestraft voorbijgaan. De ontsnapte zes zijn dus ook vermoedelijk intussen vogelvrij. Het gaat om vijf leden van de Islamitische Jihad, allen uit de regio Jenin en allemaal veroordeeld tot levenslang. Mahmoud Abdallah Arda, 46, (gearresteerd in 1996), Mohammad Qassem Arda, 39, (gearresteerd in 2002), Yacoub Mahmoud Qaderi, 49, (gearresteerd in 2003), Nayef Kamamji, 35, (gearresteerd in 2006) en tenslotte Zakaria Zubeidi (43) uit het Jenin-kamp, die in 2019 werd opgepakt en niet is veroordeeld.

Zubeidi is een verhaal apart. In 2002 was hij de leider van de al-Aqsa martelaars Brigade in Jenin, die met de Israeli’s vocht, waarbij tenminste 52 Palestijnen omkwamen, huizen in een een gebied ter grootte van een flink voetbalveld in het vluchtelingenkamp werden vergruizeld (soms met bewoners en al) en waarbij ook 23 Israeli’s omkwamen, Israel deed naderhand verschillende pogingen Zubeidi te doden, waarbij in totaal 13 Palestijnen het leven lieten. In 2006 richtte hij samen met de Israeli Julano Mer Kamis het befaamde Freedom Theater in Jenin op. In 2007 kreeg Zubeidi van de Israeli’s amnestie en in 2011 was hij een tijdje de enige directeur van het Freedom Theater, nadat Mer Khamis door onbekenden in Jenin was vermoord. Maar in hetzelfde jaar hieven de Israeli’s – om onduidelijke redenen – de amnestie van Zubeidi weer op en werd hij opgepakt. Een jaar later (hij was inmiddels geen directeur meer) kwam hij weer vrij. Maar in 2019 werd hij opnieuw gearresteerd en sindsdien zat hij gevangen zonder dat hij was veroordeeld.

Uitgelichte afbeelding: Freedom Theatre, 2019