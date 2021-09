Op 7 september wordt de democratie in Brazilië bedreigd

Braziliaans president Bolsonaro vreest voor zijn herverkiezing in 2022 nu Lula da Silva terug mag deelnemen. Hij wil daarom het kiessysteem dat als zeer betrouwbaar wordt erkend, terug ‘hervormen’ naar papieren stembrieven, wat de deur terug zou openzetten voor massale fraude bij de tellingen. Omdat het Congres en Hooggerechtshof dat weigeren, dreigt hij met de bezetting van het Hooggerechtshof.

Het parlement weigert het wetsvoorstel van de president te aanvaarden en het Hooggerechtshof wil het voorstel ongrondwettelijk verklaren. Daarom roept de president op tot de bezetting van het Hooggerechtshof op 7 september 2021, de nationale feestdag van Brazilië. Een reeks politieke persoonlijkheden uit de hele wereld luiden in deze Open Brief de alarmbel: “Het Braziliaanse volk heeft decennialang tegen het militaire bewind gestreden om zijn democratie veilig te stellen. We mogen niet toestaan dat Bolsonaro die nu van ons afpakt.” (intro redactie DWM)

Wij, volksvertegenwoordigers en leiders uit de hele wereld, luiden de alarmbel. Op 7 september 2021 bedreigt een opstand de democratie. Op dit moment bereiden president Jair Bolsonaro en zijn bondgenoten – waaronder groeperingen van witte supremacisten, de militaire politie en functionarissen op alle regeringsniveaus – zich voor op een nationale mars naar het Hooggerechtshof en het Congres op 7 september 2021, waardoor de vrees voor een staatsgreep in de op twee na grootste democratie ter wereld nog wordt versterkt.

De voorbije weken heeft president Bolsonaro zijn aanvallen op de democratische instellingen nog opgevoerd. Op 10 augustus 2021 leidde hij een militaire parade zonder voorgaande in de hoofdstad Brasilia. Zijn bondgenoten in het Congres poogden die dag ingrijpende hervormingen door te voeren aan het kiesstelsel van het land, dat algemeen wordt beschouwd als een van de meest betrouwbare ter wereld. Bolsonaro en zijn regering hebben herhaaldelijk gedreigd de presidentsverkiezingen van 2022 te annuleren als het federale Congres deze hervormingen niet zou goedkeuren.

Nu roept Bolsonaro zijn aanhangers op om op 7 september naar Brasilia te reizen ter intimidatie van de democratische instellingen van het land. Volgens een eigen bericht van de president van 21 augustus 2021 is de mars een voorbereiding op een “noodzakelijke tegencoup” tegen het Congres en tegen het Hooggerechtshof. In zijn boodschap beweert hij dat de “communistische grondwet” van Brazilië hem de presidentiële macht heeft ontnomen en beschuldigt hij “de rechterlijke macht, links en een heel apparaat van verborgen belangen” van samenzwering tegen hem.

Braziliaanse parlementsleden waarschuwden dat de mobilisatie van 7 september gemodelleerd is op de opstand van 6 januari 2021 in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC, toen dan nog president Donald Trump zijn aanhangers opriep om “de (electorale) diefstal te stoppen” met valse beschuldigingen van kiezersfraude tijdens de presidentsverkiezingen van 2020.

Wij maken ons grote zorgen over deze bedreiging van de democratische instellingen van Brazilië. Wij zullen waakzaam zijn om deze instellingen te verdedigen in de aanloop naar 7 september en daarna. Het Braziliaanse volk heeft decennialang tegen het militaire bewind gestreden om zijn democratie veilig te stellen. We mogen niet toestaan dat Bolsonaro die nu van ons afpakt.”

Ondertekenaars (volledige lijst hier):

José Luis Rodriguez Zapatero, voormalig eerste minister van Spanje

Fernando Lugo, voormalig president van Paraguay

Adolfo Pérez Esquivel, Nobelprijs voor de Vrede 1980, Argentinië

Noam Chomsky, professor, VS

Yanis Varoufakis, voormalig minister van financiën van Griekenland

Ernesto Samper, voormalig president van Colombia

Jeremy Corbyn, parlementslid, Groot-Brittannië

…

Brésil, danger immédiat verscheen op de website Mémoire des Luttes op 6 september 2021. Vertaling door Lode Vanoost oorspronkelijk verschenen bij De Wereld Morgen