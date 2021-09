Staatsgreep in Guinea

Wat wordt beschreven als “elitetroepen” hebben zondag een staatsgreep gepleegd in Guinea (Conakry). Op de televisie werd bekendgemaakt dat de president, Alpha Condé, is gearresteerd, dat de grondwet is opgeschort en dat de land- en luchtgrenzen zijn gesloten. De junta heeft een avondklok ingesteld.

Het is niet bekend waar Condé verblijft. Hij heeft de grondwet speciaal doen veranderen om een derde termijn te bekleden, wat flinke protesten heeft opgeroepen. Eerder dit jaar waren er opnieuw grote demonstraties tegen van regeringswege dorogevoerde prijsverhogingen.

In de koloniserende wereld is men vooral ongerust over de aanvoer van bauxiet, grondstof voor aluminium.