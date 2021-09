Amerikaan gearresteerd wegens bezit massavernietigingswapens

Een inwoner van Middletown in de Amerikaanse staat Pennsylvania is gearresteerd wegens het in bezit hebben van ‘massavernietigingswapens’. De politie nam het zekere voor het onzekere en ontruimde de buurt.

De man, ene John McClure, heeft toegegeven in zijn thuislab explosieven te hebben vervaardigd. Welke explosieven is niet bekend gemaakt, maar het zal – gezien de acties van de politie – niet kinderachtig zijn geweest.

McClure bereidde zich naar eigen zeggen voor op de Apocalyps, waarbij hij blijkbaar één van de partijen de helpende hand wilde bieden.

Volgens de politie hadden McClure’s productiewerkzaamheden op een catastrofe uit kunnen lopen: er was voldoende materiaal aanwezig om de hele buurt op te blazen.

McClure komt niet op borgtocht vrij. Volgens de rechtbank vormt hij een bedreiging voor de maatschappij, wat op het eerste zowel als het tweede gezicht wel een juiste inschatting lijkt. McClure is geen onbeschreven blad, in 2005 en 2010 werd hij al eens veroordeeld wegens “terroristische dreigementen”.

Bron

Uitgelichte afbeelding: By National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office – Nevada National Security Site Tour Booklet, part 2, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17056128