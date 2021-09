Tragische fout met drone-aanval in Afghanistan

Oh oh, wat hebben we toch een moderne en efficiënte wapens tegenwoordig. We kunnen mensen tegenwoordig op de meter nauwkeurig uitschakelen, zonder overbodige slachtoffers of schade. Yeah right. Hoe goed dat werkt hebben we vele jaren geleden al in de beruchte Collateral Murder video kunnen zien, waar een aantal onschuldige journalisten in Irak werd aangezien voor wapendragende miltanten en met weinig omhaal vanuit een Apache gevechtshelicopter werden neergemaaid.



Op 29 augustus j.l. voerden de Amerikanen een drone-aanval uit op Zemari Ahmadi, een Afghaans burger, die zij ervan verdachten een ISIS-lid te zijn die een aanslag aan het voorbereiden was. Volgens de lezing van generaal Milley was het een gerechtvaardigde aanval, omdat er na de inslag van de hellfiregranaat nog een tweede zwaardere explosie had plaatsgevonden die erop wees dat er zich explosieven in de auto hadden bevonden. Ook zouden er hoogstens drie slachtoffers zijn gevallen.



De New York Times deed zijn eigen onderzoek en kwam tot andere conclusies. Ten eerste bleek Ahmadi al jarenlang te werken voor een Amerikaanse hulpdienst, Nutrition and Education International genaamd, en als zodanig een onwaarschijnlijke kandidaat voor een ISIS-lidmaatschap te zijn. Ten tweede lijkt het erop dat de jerrycans waarmee hij gezien was geen explosieven bevatten, maar eenvoudigweg water. Ten derde zijn er tien slachtoffers gevallen, waaronder zeven kinderen. Ten derde zijn er ook geen aanwijzingen voor de tweede explosie waarover Amerikaanse militairen repte (zie en hoor ook de video)



De wapens mogen dan nauwkeuriger zijn, maar beide oorlogen, in Irak en Afghanistan, zijn vanaf het begin behept geweest met slechte informatie, en zeker in het geval van Irak zelfs gestart vanwege ronduit desinformatie. Oorlog is chaos, zowel op macro- als microniveau, en dat maakt deze tragische vergissing eens te meer duidelijk.



(Foto: Door United States Air Force photo by Senior Airman Larry E. Reid Jr. – http://www.af.mil/News/Photos/igphoto/2000507579/ ([1]), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1788080)