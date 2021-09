Politieagent die Sara Everard vemoordde krijgt levenslang

Een Britse rechtbank heeft Wayne Couzey, de politieagent die Sarah Everard in maart van dit jaar heeft ontvoerd, verkracht en vermoord, veroordeeld tot levenslang zónder de mogelijkheid tot strafvermindering.

Het is de zwaarste straf die de Engelse rechter op kan leggen. ‘Levenslang’ betekent in dit geval écht ‘levenslang’, de 48-jarige Couzey zal de rest van zijn leven achter de tralies doorbrengen.

Levenslang zonder de kans op strafvermindering wordt hoogst zelden opgelegd. De rechtbank woog mee dat Couzens weliswaar schuld had bekend, maar geen moment ‘oprecht berouw’ had betoond. Dat hij misbruik had gemaakt van zijn status als politieagent werd hem ook zwaar aangerekend.

Couzens lokte Everard op 3 maart van dit jaar in zijn auto onder het voorwendsel dat hij haar ging arresteren wegens het overtreden van de coronaregels. Couzey handelde niet uit een plotselinge impuls, maar had zijn plannen van tevoren goed uitgedacht. Ook dát woog de rechtbank mee in haar oordeel: “De beklaagde had ruim van tevoren gepland wat er zou gebeuren en toen hij Sarah Everard tegenkwam, was alles wat tot dan toe ontbrak zijn slachtoffer”.

De pleuris brak uit toen de pers na Coutzen’s arrestatie ontdekte dat hij al vóór de moord op Everard tenminste twee keer beschuldigd was van seksuele intimidatie, maar dat de Londense politie (de MET) daarin geen aanleiding had gezien tot actie over te gaan. Inmiddels zwelt de kritiek op – en de roep om hervormingen bínnen – de MET aan. De door mannen gedomineerde MET zou weinig belangstelling aan de dag leggen voor seksuele intimidatie binnen de eigen organisatie. Klachten verdwijnen in de virtuele prullenbak en vrouwen krijgen te horen dat ze wat minder moeten zeuren wanneer mannelijke collega’s zich ‘opdringerig’ gedragen. Boys will be boys, nietwaar? Moet je maar aan wennen, als vrouw zijnde.

