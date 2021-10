Het is bijna oogsttijd dus de olijfbomen branden weer of worden omgehakt

Het weer bijna tijd voor de olijvenoogst in Palestina, dus behalve de boeren zitten ook de kolonisten niet stil. Aanvallen op boomgaarden en diefstal van oogsten zullen weer vrijwel dagelijks (uiteraard ongestraft) plaatsvinden. In 2020 tekende OCHA, het bureau voor de coördinatie van humanitaire activiteiten van de Verenigde Naties er 40 op. Maar 2020 was een slecht oogstjaar en ook nog een coronajaar. 2019 was een goed jaar, dus toen waren er meer aanvallen van kolonisten, namelijk 48. We zullen zien wat het dit jaar wordt. Zeker is dat we deze twee maanden (de oogsttijd valt in oktober en november) weer beelden als de foto hierboven of die hieronder voorbij zullen zien komen.

De brand van de bovenste foto is in een boomgaard van het dorp Jorish ten zuiden van Nablus. Tientallen bomen werden er op 4 oktober door het vuur aangetast. De brandstichters waren waarschijnlijk afkomstig van de vlakbij gelegen nederzetting Migdalim. Overigens werd ook op land van Burin brand gesticht. Dezelfde dag meldde het persbureau Wafa dat in het dorp Kafr Qallil, ook ten zuiden van Nablus, kolonisten de olijvenoogst van een plaatselijke inwoner, Omar al-Qanni, hadden gestolen. Hetzelfde meldde Khalil Taqtaq, een boer uit Salfit. Zondag ging hij naar zijn land van 50 dunum (vijf hectare) vlakbij de nederzetting Ariël. Daar bezit hij 26 bomen. Hij ontdekte er dat de kolonisten al zijn olijven al hadden geoogst en gestolen.

En bovenstaande gebeurde in Qaryut, ook district Nablus. Daar werden op 4 oktober 12 oudere olijfbomen illegaal gekapt. De dichtstbijzijnde nederzetting is Eli, waar tegenwoordig toevallig ook oud-CIDI medewerker Akiva (vroeger Hidde) van Koningsveld woont. Wellicht kan hij deze daad melden bij zijn oude werkgever en meer vertellen over wie de dader(s) is/waren.Olijventeelt en het maken van olijfolie is een belangrijk bron van inkomsten in de bezette Palestijnse gebieden. Tussen de 80.000 en 100.000 families zijn er geheel of gedeeltelijk afhankelijk van voor hun inkomen.