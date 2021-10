Brexit meant Brexit: dodelijke bacterie in drinkwater

Op meer dan 400 plaatsen in de graafschappen Kent en Sussex in Engeland is het drinkwater besmet met de e-coli-bacterie. Drinkwatergebruikers – de watervoorziening in Groot-Brittannië is voortvarend geprivatiseerd – wordt aangeraden het water eerst te koken en eventueel afgekoeld binnen vierentwintig uur te gebruiken. Ook huisdieren mogen het niet zomaar drinken.

Het milieuagentschap heeft de veiligheidsnormen al verlaagd omdat kennelijk op veel plaatsen tekort is aan chemicaliën voor het zuiveren van drinkwater.

En de oorzaak van dit tekort? U raadt het nooit: Brexit. De aanvoer vanaf het vervloekte continent stokt. De regering vraagt de watermaatschappijen voorraad aan te leggen van de noodzakelijke chemicaliën.

Het hoeft niet volkomen fout te gaan met deze watervervuiling maar voor kwetsbare mensen (en dieren?) kan zij dodelijk zijn.

Geen kalkoen met de kerst, wel diarree – Brexit means Brexit.

Mailonline