Ierse schrijfster Sally Rooney slaat aanbod Israelische uitgever af in verband met BDS

De Ierse schrijfster Sally Rooney (30) heeft een aanbod van haar Israelische uitgever afgeslagen om ook haar derde boek ”Beautiful World, Where Are You” in het Hebreeuws te laten vertalen en uit te geven. Haar twee eerdere boeken, ”Conversations with Friends”en”Normal People” zijn wel in Israel uitgegeven. Wat het derde boek betreft verwijst Rooney echter in een verklaring naar de recente rapporten van Human Rights Watch en de Israelische mensenrechtenorganisatie B’tselem, waarin is beschreven dat, zoals zij dat zegt, Israels systeem van ”segregatie en raciale ongelijkheid beantwoordt aan de definitie van apartheid zoals vastgelegd in het internationale recht”.

In overeenstemming met de oproep van de Palestijnse civil society, waaronder de vakbonden en ook de schrijversbonden heeft Rooney daarom nu gekozen voor BDS. Ze wijst er echter op dat de rechten om haar boek te vertalen naar het Hebreeuws beschikbaar blijven en dat ze ze graag en met blijdschap zal verkopen als ze weet hoe dat te doen in overeenstemming met de richtlijnen van de BDS- beweging, de organisatie achter de boycot van Israel. In de tussentijd spreekt ze graag haar solidariteit uit met de strijd voor rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid van het Palestijnse volk.

Zoals te verwachten heeft Rooney’s besluit de woede opgewekt van de Israel-lobby. De verwijten variëren. Sommigen gooien haar voor de voeten dat boeken juist ”de coëxistentie” bevorderen zodat dit averechts werkt, anderen dat Hebreeuws de taal is van ”alle joden” zodat ze niet Israeli’s maar joden boycot. En ook – je verwacht het niet – wordt ze een antisemiet genoemd. Wat dat betreft wordt het gebruik van dit woord hoe langer hoe absurder. Zo worden de oer-joodse Ben Cohen en Jerry Greenfield van Ben & Jerry’s ijsfirma, wier hele familie joods is evenals de meesten van hun vrienden, nu ook voor antisemiet uitgemaakt sinds het bedrijf waar ze overigens geen directeur meer van zijn, heeft besloten geen ijs meer te verkopen in de nederzettingen in Israels bezet gebied.

Misschien is het tijd de definitie van antisemitisme te herzien. Wijlen Hajo Meijer wees er een aantal jaren geleden op dat antisemieten ”vroeger mensen waren die de pest hadden aan joden, maar tegenwoordig mensen aan wie joden de pest hebben”. Dat was al een verduidelijking. Maar de huidige betekenis lijkt nu de kant op te gaan dat het mensen zijn, onder wie ook veel joden, aan wie Israel en zijn lobby een gloeiende hekel hebben. Misschien is het beter de echte antisemieten onder ons (de Baudets, zeg maar) nu jodenhaters te gaan noemen. Antisemieten zijn dan alleen nog mensen die opkomen voor de rechten van de Palestijnen.