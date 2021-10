Tenminste zes doden en 30 gewonden in Beiroet na beschieting sjiïtische demonstratie

In Beiroet leken donderdagmorgen weer even de dagen van de vroegere Libanese burgeroorlog te zijn teruggekeerd. Een demonstratie tegen de rechter die de zware explosie van 2020 in de haven van Beiroet in onderzoek heeft werd bij het Paleis van Justitie beschoten, waarna een heftig vuurgevecht uitbrak dat enkele uren duurde. Tenminste zes mensen werden daarbij gedood en 30 gewond, aldus meldt het Libanese Rode Kruis. De schietpartij zorgde voor een algemene paniek, zette burgers klem en verhinderde dat schoolkinderen na afloop van hun lessen naar huis konden.

De demonstratie tegen de rechter was georganiseerd door Hezbollah. Hezbollahleider Nasrallah heeft de afgelopen tijd meerdere keren felle kritiek geuit op rechter Tareq Bitar die het onderzoek naar de explosie leidt en diens vervanging geëist. In een gezamenlijk persverklaring gaven Hezbollah en de eveneens sjiïtische Amal-beweging donderdagmiddag aan dat de schutters die de demonstratie hadden aangevallen, gelieerd waren aan de ”Lebanese Forces”, een naam waar de christelijke Kataeb-militie zich mee tooit. De rust keerde pas terug nadat het Libanese leger van twee kanten tussenbeide was gekomen. De leider van de ”Lebanese Forces”, Samir Geagea, heeft de schietpartij veroordeeld. Hij gaf de schuld aan het feit dat wapens in Libanon wijd en zijd zijn verspreid. Op de beschuldiging van Hezbollah en Amal ging hij niet in.

Ook verschenen bij Abu Pessoptimist