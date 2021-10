Trump komt nog even terug op pee-tape

Sommige mensen beweren dat Trump absoluut niet dom is maar juist heel slim, zoals hij de media en zijn kiezers bespeelt. Toch moet ik dan steeds weer denken aan zijn suggesties aan Dr. Fauci om misschien eens iets met bleekwater of ultraviolet licht te proberen tegen het coronavirus, als voorbeelden van waar zijn intellect toe in staat is.



Afgelopen week spreidde Trump nogmaals zijn politiek strategisch genie ten toon, door geheel ongevraagd zelf toch maar weer eens de beruchte pee-tape ter sprake te brengen, nadat iedereen dat nu net eindelijk bijna vergeten was. De pee-tape werd genoemd in het zogenoemde Steele-dossier van ex-MI6-agent Christopher Steele. In dat rapport werd beweerd dat de Russen compromitterende informatie over Trump zouden hebben, waaronder zich een video-opname van een hotelkamer zou bevinden waarin twee door Trump gehuurde prostituées over een bed zouden hebben geürineerd waar Barack en Michelle Obama in geslapen zouden hebben:

“I’m not into golden showers,” Trump said, according to a recording obtained by The Washington Post. “You know the great thing, our great first lady — ‘That one,’ she said, ‘I don’t believe that one.’” (Rolling Stone)

Nou hoera, dus je vrouw weet dat je een overspelige klootzak bent die het nota bene terwijl jij zwanger was met Stormy Daniels aanlegde, maar is dan in elk geval nog opgelucht dat je niet van de plasseks bent. Welk geniaal politiek campagneplan achter deze oprisping schuilt is mij ook al niet duidelijk. Waarschijnlijk bestaat die tape gewoon, en kan hij het daarom niet uit zijn hoofd zetten.



Overigens had het stabiele genie de dag ervoor ook nog verkondigd dat als de Republikeinen het Grote Stemfraudeschandaal van 2020 niet opgelost zouden krijgen, er wel eens erg weinig animo om überhaupt te gaan stemmen zou zijn onder Republikeinse kiezers. Wederom een geniale move, om je eigen electoraat te ontmoedigen te gaan stemmen. Men vermoedt overigens dat Trumps gekrijs over stemfraude de Republikeinen in Georgia wel eens beide Senaatszetels gekost kan hebben.



Nee, de Democraten vinden het helemaal niet zo erg als Trump weer runt in 2024. Ron DeSantis of Chris Christie zouden immers wel eens een grotere bedreiging voor Joe Biden kunnen vormen, is het idee.

(Afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)