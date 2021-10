Honderdduizend demonstranten in Rome tegen de fascisten

Gisteren 16 oktober hebben de drie grote vakcentrales van Italië een antifascistische demonstratie georganiseerd in Rome als protest tegen de overval van fascisten op een kantoor van de vakcentrale CGIL, vorige week bij de demonstratie van tegenstanders van de coronapas. De vaccinatiepas in Italië gaat wel wat verder dan een puntenwolk die misschien in een café gecontroleerd wordt: hij dient als toegangsbewijs tot de werkplek.

De demonstratie van gisteren betrof het geweld van de fascisten ter begeleiding van die demonstratie – het aanvallen en vernielen van een vakbondskantoor, volgens de beproefde en oorspronkelijke bedoeling van fascisme.

Tegen de fascistische club Forza Nuova die de overval uitvoerde loopt een strafrechtelijk onderzoek. Hun website is uit de lucht gehaald en twee belangrijke leden zitten nog vast. Een verbod op de club, zoals geëist in de demonstratie van gisteren, lijkt evenwel onwaarschijnlijk.

De organisatie houdt het op een opkomst van honderdduizend demonstranten gisteren.