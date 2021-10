Trumps Truth platform direct al een mislukking

Het blijft voor mij een raadsel waarom Trump het succes heeft dat hij heeft, als politicus. Immers, zoals de titel van het boek van voormalig Republikeins strateeg Rick Wilson zegt: “Everything Trump Touches Dies”. En inderdaad, echt elk project dat die man begint lijkt uit te lopen op een even lachwekkende als weerzinwekkende mislukking met doorgaans Trump zelf als liegend, iedereen oplichtend middelpunt ervan.

Het laatste idee dat aan de kolkende massa proteïne is ontsproten die bij Trump op de plek zit waar zich bij normale mensen een functionerend brein bevindt was het oprichten van een sociaal medium, Truth geheten. Orwelliaanser kan het niet, en zoals tweep Tim Hannan al zei: “What’s next, a Steve Bannon skincare line?”

Het ging gelijk al mis toen er even een testversie van het platform online kwam dat onmiddelijk ontdekt werd, waarna er een profiel met de naam donaldjtrump werd aangemaakt dat een foto van een op zijn eigen testikels schijtend varken vertoonde. Om esthetische redenen willen wij die foto niet op onze mooie site tentoon stellen, maar als u zich ervan wilt vergewissen dat zulk een foto inderdaad geplaatst is kunt u dat hier doen.

En zoals gezegd, ook blijkt inmiddels dat Trump de zaak weer eens probeert te besodemieteren. Voor zijn platform blijkt hij namelijk open source software te gebruiken, Mastodon genaamd, wat weliswaar mag maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden:

“While anyone can freely reuse Mastodon’s code (and groups like right-wing social network Gab have already done so), they still have to comply with the Affero General Public License (or AGPLv3) that governs that code, and its conditions include offering their own source code to all users.” (The Verge)