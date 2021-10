Egyptische president el-Sisi heft uitzonderingstoestand op

De Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi heeft aangekondigd dat de sinds 2017 bestaande, in het hele land geldende uitzonderingstoestand zal worden opgeheven, meldt al-Jazeera.De uitzonderingstoestand werd ingesteld na de bomaanslagen op twee Koptische kerken waarbij tenminste 40 mensen werden gedood en tientallen meer gewond raakten.

Sisi schreef maandag op zijn Facebook-pagina dat Egypte intussen ”dankzij zijn geweldige volk en loyale mensen een oase van van stabiliteit en veiligheid in de regio is geworden. Vandaar dat ik besloten heb de vernieuwing van de uitzonderingstoestand in het hele land voor het eerst in jaren af te gelasten’‘.

Volgens Hossam Bahgat, journalist en stichter van de mensenrechtenorganisatie het Egyptische Initiatief voor Persoonlijke Rechten (EIPR) houdt het besluit in dat er een einde komt aan de speciale staats-veiligheidsrechtbanken, al hoewel ze waarschijnlijk een aantal belangrijke zaken die al naar ze verwezen zijn nog wel zullen behandelen. Onder de uitzonderingstoestand waren rechten als vrijheid van meningsuiting en van vergadering aan banden gelegd. Ook konden zonder voorafgaande aanhoudings- of huiszoekingsbevelen mensen worden opgepakt en huizen doorzocht. Mensen konden vaak jaren worden vastgehouden zonder dat er een aanklacht tegen hen werd uitgevaardigd. Volgens een organisatie als Human Rights Watch zitten er tienduizenden in Egypte in de gevangenis. Een vaak genoemd aantal is 60.000.

Gekoppeld aan een sinds 2013 bestaand absoluut demonstratieverbod hebben de maatregelen ervoor gezorgd dat alle oppositie in Egypte volledig is uitgebannen. El-Sisi, die in 2013 de afzetting van president Morsi en de ontmanteling van de Moslim Broederschap leidde, is president sinds 2014. Hij heeft altijd ontkend dat er politieke gevangenen zijn in Egypte.