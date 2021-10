Hoofd Israëlische gezondheidsdienst krijgt politiebescherming na ontvangen doodsbedreigingen

De directrice van de Openbare Gezondheidsdienst in Israël, Sharon Alroi Preis, krijgt politiebescherming na doodsbedreigingen te hebben ontvangen van antivaxers. Volgens haar echtgenoot wordt haar telefoonnummer gedeeld op sociale media en ontvangt ze om de haverklap dreigtelefoontjes.

Premier Naftali Bennett sprak een paar dagen geleden over de “desinformatie-oorlog van de tegenstanders van vaccinaties tegen Dr. Sharon Alroi-Preis en anderen”. In een brief van het ministerie aan mensen die werken in de gezondheidszorg wordt ook melding gemaakt van “extreme” uitlatingen van tegenstanders van de overheidsmaatregelen. Vooral vaccinaties moeten het daarbij ontgelden.

