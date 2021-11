Nieuwe anti-woke universiteit opgericht in Texas

Oud New York Times columniste Bari Weiss bekend van haar tirades tegen “cancel culture” heeft samen met andere academici en activisten, waaronder ex-VVD kamerlid Ayaan Hirsi Al een nieuwe universiteit opgericht in Austin Texas. De Universiteit van Austin (UATX) moet een baken van vrijheid worden in de academische wereld die volgens de oprichters doordrenkt is van censuur en politieke correctheid.

Many exciting things about this announcement. But best of all is that @peterboghossian, @Ayaan, @Docstockk are founding faculty fellows. This university will welcome witches who refuse to burn

Naast Ayaan Hirsi Ali is ook haar partner de Schotse historicus Niall Ferguson een van de oprichters samen met evolutionair bioloog Stephen Pinker en biologe Heather Heying, die paardenontwormer aanprijst tegen covid-19.

Verder zijn er meerdere slachtoffers van cancel culture onderdeel van dit project. Waaronder de transfobe professor Kathleen Stock, die onlangs opstapte bij de Universiteit van Sussex en er nogal ouderwetse standpunten over gender op na houdt. Ook de controversiële Amerikaanse filosoof Peter Boghossian, schrijver van wetenschappelijke hoax artikelen, waarvoor hij berispt werd door zijn werkgever Portland State University. Hij nam in oktober net met veel bombarie ontslag in Portland, maar waarschijnlijk had hij net als Stock al een aanbieding van UATX klaar.

De universiteit komt in Austin, waar Elon Musk ook net zijn Tesla hoofdkwartier naar toe heeft verhuisd en wat ook de uitvalsbasis van podcaster Joe Rogan is. Het onderwijs zal ouderwets klassikaal zijn en men is van plan om een campusterrein ter waarde van 250 miljoen te kopen. De universiteit van Austin heeft dan ook veel rijke donoren, waaronder Joe Lonsdale, samen met Trump donor Peter Thiel oprichter van Palantir. Palantir is het uiterst dubieuze software bedrijf dat data analyse doet voor politiedepartementen, de CIA en ook de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Verder is het ook betrokken bij het maken van artificial intelligence voor onbemande drones van het Amerikaanse leger. Alsof dat niet genoeg is, Joe Lonsdale was zelf ook het zelf ook het middelpunt van een controverse nadat hij als 29-jarige studiebegeleider een relatie had met een student, die hem beschuldigd heeft van mishandeling en verkrachting. Hij werd berispt door Stanford University, maar dit werd later ingetrokken, nadat Lonsdale juridisch bezwaar had gemaakt, een slachtoffer van cancel cultuur.

Komende zomer start het programma op de University of Austin met een zomercursus genaamd “forbidden courses” over censuur. Misschien geven Geert Wilders en Paul Cliteur een gastcollege. In het volgende studiejaar zal het graduate programma van UATX beginnen, wellicht kan Ayaan wat tips geven om de toelatingseisen te ontlopen.