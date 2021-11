Erdoğan grijpt in: Wit-Russische luchtmaartmaatschappij mag geen vluchtelingen meer ophalen in Turkije

De Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia stopt op “verzoek” van Ankara met het ophalen van vluchtelingen uit Turkije. Syriërs, Jemenieten en Irakezen worden niet langer toegelaten op vluchten van Belavia.

Belavia is in zijn geheel eigendom van de staat. De afgelopen weken heeft de luchtvaartmaatschappij in Turkije vluchtelingen opgepikt, die vervolgens aan de grens met Polen gedumpt werden. De Wit-Russische politie probeerde die vluchtelingen over de grens te jagen, in de hoop de EU in verlegenheid te brengen, terwijl Poolse leger- en politie-eenheden al net zo hard probeerden de vluchtelingen tegen te houden. Het leverde mensonterende taferelen op:

#Belarus The migrants are being chased along the fence by #Lukashenko’s security officers. The video was filmed at night and published by the Polish Ministry of Defense. It is not clear whether these are new migrants or those on the camp. pic.twitter.com/scy21u8kZ4 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 12, 2021

Journalisten zijn niet welkom in het grensgebied van Polen en Wit-Rusland. Maar via Snapchat doet een migrant al dagenlang verslag van de situatie in het niemandsland, als noodkreet: pic.twitter.com/rcJOrlZo8x — Chiem Balduk (@ChiemBalduk) November 12, 2021

In het grensgebied van Wit-Rusland en Polen daalt de temperatuur ’s nachts inmiddels tot onder het vriespunt. De vluchtelingen in het gebied beschikken niet over winterkleding of medische voorzieningen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe geen mensen om het leven gekomen, maar dat is met de winter op komst natuurlijk slechts een kwestie van tijd.

Migratie is het zwakke punt van de EU en de Wit-Russische dictator Loekasjenko en zijn sponsor Poetin weten dat als geen ander. Door de EU te confronteren met een nieuwe migratiecrisis hoopt Loekasjenko op een versoepeling van de sancties die de Unie hem heeft opgelegd na zijn brute onderdrukking van de Wit-Russische oppositie.

Binnen de EU zijn sommigen nu druk bezig Ankara de schuld in de schoenen te schuiven – doet het altijd goed in Europa – maar de lidstaten hebben zélf natuurlijk kilo’s boter op hun hoofd. In Turkije leven ruim 4 miljoen vluchtelingen, terwijl de Europese regeringsleiders uit angst voor het xenofobe rechtse plebs de afgelopen jaren de grenzen zo goed als dichtgegooid hebben. Daardoor zijn alleen al in 2021 tenminste 1400 migranten verdronken in de Middellandse Zee.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: Solidariteitsdemo met vluchtelingen in Warschau – By Tomasz Molina – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111238325