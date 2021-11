Jonge Syrische vluchteling dood gevonden aan Pools-Belarussische grens

De Poolse politie heeft het lichaam van een jonge Syrische vluchteling gevonden in de omgeving van het dorp Wolka Terechowska. Het is volgens de BBC het achtste dodelijke slachtoffer in de ‘migratiecrisis’ aan de Belarussische grens met de EU.

De Belarussische dictator Loekasjenko probeert al maanden de EU te ontregelen door migranten letterlijk over de grens met Polen, Letland en Litouwen te jagen. Gisteren maakte Ankara bekend dat het de Belarussische luchtvaartmaatschappij Belavia niet langer is toegestaan nog vluchtelingen op te pikken in Turkije.

In het grensgebied bevinden zich naar schatting 4000 vluchtelingen, in overgrote meerderheid afkomstig uit Syrië, Jemen en Irak. Zeker acht vluchtelingen zijn inmiddels overleden, waarschijnlijk allemaal als gevolg van onderkoeling. Er zijn geen medische hulpdiensten en de vluchtelingen zijn niet voorbereid op een Oost-Europese winter. ’s Nachts vriest het al stevig en meteorologen voorspellen een vroege inval van de winter. Als er niks gebeurt zullen honderden mensen de komende maanden sterven.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: By Homoatrox – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94332536