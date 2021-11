Israelische rechter verlengt voorarrest van verdachte die al vijf jaar ten onrechte vastzit

Dit is Mohammed Halabi, de vroegere directeur van de afdeling in Gaza van de christelijke hulporganisatie “World Vision”. Hij werd in 2016 gearresteerd omdat hij geld van World Vision zou hebben doorgesluisd aan Hamas. Volgens Israel ging het om 43 miljoen dollar. Dat bleek bijna twee keer zoveel te zijn als hij ooit in de tijd dat hij voor World Vision werkte onder zijn beheer had gehad. Hij kon het dus niet hebben gedaan.

Desalniettemin hield Israel hem vast, in de hoop dat het verlangen naar zijn vrouw en vijf kinderen hem teveel zou worden en hij een ”plea bargain” zou tekenen, zodat hij kon worden veroordeeld. Halabi weigert dat – al vijf jaar. Deze dinsdag vond de 176ste rechtszitting plaats en daarin werd zijn voorarrest met 90 dagen verlengd.

(Dat is trouwens niet voor het eerst. Deze week vroeg een veroordeelde om een herziening van zijn vonnis, omdat hij volgens een plea bargain een steen naar een politieauto zou hebben gegooid op een moment dat hij in de gevangenis zat).