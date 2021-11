Dodental demonstraties in Soedan nu op 39

Tijdens demonstraties tegen de coup van 25 oktober in Sudan zijn woensdag tenminste 15 doden gevallen in Khartoum en andere plaatsen. Duizenden mensen gingen de straat op. Volgens de bond van medici in Sudan is het totaal aantal doden dat sinds de coup is gevallen tot 39 gestegen. De politie meldde slechts één dode gezien te hebben. Wel waren er tenminste 30 mensen die ademhalingsmoeilijkheden hadden gekregen door teveel traangas. Zij ontkende met scherp te hebben geschoten.

Ook donderdag waren er nog wel betogingen maar veel minder en daarbij vielen geen slachtoffers. Waarnemers zagen hoe wegversperringen werden opgeruimd en het verkeer over bruggen werd hersteld. Ook het telefoonverkeer deed het weer. Het internet, dat eveneens sinds het begin van de coup was stilgelegd, werkt echter nog niet.

Generaal Abdel Fattah Burhan, sinds het afzetten van president Bashir in 2019 de de facto leider van Sudan en de aanstichter van de coup, zette op 25 oktober de burger-leiders van het land gevangen en kondigde een staat-van-beleg af. Hij noemde de actie geen staatsgreep, maar een stap ”om de koers van de overgangsfase bij te sturen”. Tegen alle kritiek voert hij steeds aan dat de voorgenomen verkiezingen van 2023 gewoon zullen plaatsvinden.Hij zei dat ook deze week tegen de bezoekende Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken voor Zaken betreffende Afrika, Molly McPhee, die met de generaals sprak en erop aandrong dat de afgezette premier Abdalla Hamdok weer op zijn post terugkeert.

Hamdok is echter onder huisarrest. Generaal Burhan heeft een week geleden een nieuwe ”Soevereine Raad”geformeerd, het hoogste orgaan van de overgangsregering.Daarin hielden hijzelf en alle militaire leiders en ex-rebellen hun posten, maar werden alle leden van het belangrijkste burger-blok in de Raad, de Krachten voor Vrijheid en Verandering (FFC), uit de Raad verwijderd en door anderen vervangen. De FFC is een verzameling van mensen en organisaties die in 2019 de leiding nam bij het afzetten van president Omar al-Bashir. De FFC was ook één van de leidende organisaties bij de huidige protesten tegen de coup van Burhan van de afgelopen weken.

