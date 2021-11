Kyle Rittenhouse vrijgesproken

Kyle Rittenhouse, de 17-jarige man die vorig jaar in Kenosha twee BLM demonstranten doodschoot en een derde verwondde, is vrijgesproken op alle aanklachten.

Zoals enigszins verwacht is Rittenhouse vanochtend [lokale tijd, red] door de jury in Kenosha, Wisconsin, vrijgesproken van alle aanklachten. Nadat politieagenten Jacob Blake, een zwarte man, neerschoten en de beelden hiervan viral gingen, braken in Kenosha dagenlang rellen uit. Jacob Blake overleefde de schietpartij, al is hij voor de rest van zijn leven verlamd. De zeventienjarige Kyle Rittenhouse uit Illinois trok met een illegale AR15 naar Kenosha om samen met een militie bedrijven te beschermen. Daar schoot Kyle – die zich voordeed als paramedic – twee mensen dood, Anthony Huber en Joseph Rosenbaum, en verwondde nog een derde jongen.

Eerder werd de eis van het illegaal bezit van een machinegeweer al geschrapt door de partijdige rechter. Nu is Kyle door de jury ook vrijgesproken van moord. Dit was enigszins te verwachten omdat voor een veroordeling in de VS een jury unaniem moet zijn, en er van Republikeinse zijde veel sympathie is voor Kyle, die gehandeld zou hebben uit zelfverdediging.

De vrijspraak staat in schrille tegenstelling tot de zaak van de antifascist Michael Reinoehl, die vorig jaar een Trump-aanhanger doodschoot die hem met pepperspray en een geladen pistool in zijn broekzak aanviel. Reinoehl werd binnen vijf dagen door federale politieagenten onder dubieuze omstandigheden doodgeschoten. Dit werd destijds door president Trump toegejuicht.

De vrijspraak van Rittenhouse schept ook een slecht precedent voor protesten tegen raciale ongelijkheid. Veel rechts-extremisten zien dit als een vrijgeleide om in Rittenhouse’s voetsporen te treden, wat de belangrijkste conclusie uit deze rechtszaak lijkt te zijn. Rechtse milities of extremisten hoeven BLM-demonstranten alleen maar een beetje uit te lokken, wat dan al een gewelddadige reactie met automatische geweren rechtvaardigt. Dit is een hele gevaarlijke ontwikkeling en Kyle Rittenhouse is spekkoper. Hij zal een held worden voor heel rechts, wapenminnend Amerika. De totaal gestoorde Republikeinse Afgevaardigde Matt Gaetz heeft hem al een baan aangeboden. Pikant detail: tegen Gaetz loopt momenteel een onderzoek omdat hij tussen de lakens zou zijn gekropen met een 17-jarig meisje. Nóg pikanter detail: ‘shoot pedophiles’ is de QAnon-slogan….

