Vergissingen zijn menselijk: Israelische leger geeft het verkeerde lijk terug

Het Israelische leger heeft vrijdag de lichamen van twee door het leger gedode Palestijnen aan de familie teruggegeven. Maar helaas, één van de twee bleek het verkeerde lijk te zijn. Na deze macabere ontdekking heeft het Israelische leger excuses gemaakt. Het goede lichaam zou zaterdag alsnog worden overhandigd, het andere wordt teruggenomen.

Het ging om de lichamen van de 30-jarige moeder van vier kinderen Israa Khazimiya uit Qabatiya. Zij werd in september neergeschoten bij de Silsila (Ketting) poort in de Oude Stad van Jeruzalem toen zij bij een identiteitscontrole uit haar tasje ook een mes tevoorschijn haalde. De soldaten lieten haar vervolgens 40 minuten doodbloeden alvorens ze hulpverleners toelieten. Haar lijk werd gisteren bij het Salem checkpoint bij Jenin overhandigd aan haar vader, die toestemming had gekregen een ambulance met een chauffeur te mogen meenemen maar verder niemand.

Het andere lijk had dat van de 14-jarige Amjad Abu Sultan uit Beit Jala moeten zijn, die in oktober werd doodgeschoten. De jongen, die in berichten afwisselend 14 of 16 jaar oud werd genoemd, zou deel uit hebben gemaakt van een groepje dat werd verdacht van het bekogelen van auto’s op de weg alleen-voor-joden van Jeruzalem naar Hebron. Volgens het leger werd hij doodgeschoten op het moment dat hij probeerde een molotovcocktail aan te steken. De familie, die zich al opmaakte hem vandaag eindelijk te kunnen begraven, moest tot haar schrik constateren dat zij de verkeerde dode tiener in ontvangst had genomen. De lijken worden nu geruild.

Volgens de mensenrechtengroep Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC) houdt Israel 80 lichamen van dode Palestijnen achter, plus nog eens 254 lichamen die ”onder nummer” zijn begraven op geheime begraafplaatsen. Volgens JLAC en Adala, het centrum voor de rechten van minderheden, is Israel het enige land ter wereld dat dode mensen in beslag neemt. Deze macabere praktijk, die de organisaties de naam ”necroviolence” (geweld jegens doden) hebben gegeven, is uiteraard in strijd met de Geneefse Conventies en dus het internationale recht.