Soedan: militairen installeren Hamdok opnieuw als premier

Sudan’s militaire leiders zijn van plan de burgerpremier Abdalla Hamdok opnieuw te installeren en hem een regering te laten vormen van technocraten. Ook zullen zij alle politieke gevangenen vrijlaten. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen generaal Abdel Fattah Burhan, premier Hamdok en afgevaardigden van politieke partijen en organisaties behorende tot de ”civil society”.

Fadlallah Burma Nasir, het hoofd van de Umma Partij heeft dat zondag meegedeeld. Een groep onderhandelaars bevestigde in een verklaring dat het akkoord later zondag officieel zal worden bevestigd, nadat de Soevereine Raad, het hoogste orgaan van het militaire overgangsbestuur, bijeen is geweest.

Generaal Burhan beëindigde op 25 oktober de samenwerking tussen de militairen en de burgers die in 2019 de val van president Omar al-Bashir bewerkstelligden door premier Hamdok en de andere burgerleiders gevangen te nemen. Hamdok bleef later onder huisarrest. Een week geleden verwijderde Burhan ook de burgers uit de Soevereine Raad en liet hij hun plaatsen innemen door anderen.

Tegen de besluiten van Burhan en de andere militaire leiders werd voortdurend gedemonstreerd. Afgelopen woensdag was de tot nu toe bloedigste dag. Er vielen toen16 doden (eerder waren er 15 gemeld). Het totaal aantal slachtoffers van de betogingen is daarmee op 40 gekomen. Voor deze zondag was opnieuw een groot protest aangekondigd.

Het afzetten van de burgerregering was ook door veel landen bekritiseerd. De VS zetten hun hulpverlening stop. Al-Jazeera meldt dat het nu gesloten akkoord zeker niet bij iedereen in Sudan in goede aarde valt. Veel mensen vertrouwen de militairen niet meer en zijn bang dat ook een nieuwe regering van Hamdok door hen volledig zal worden gedomineerd.