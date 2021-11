Een dode, vier gewonden bij aanval in Jeruzalem, aanvaller gedood

Een 42-jarige man uit het Shu’afat vluchtelingenkamp in Jeruzalem heeft zondag een aanval uitgevoerd bij de Silsila (ketting) Poort in de Oude Stad van Jeruzalem. Met een Beretta halfautomatisch geweer opende hij het vuur op de omstanders. Een dertiger uit één van Israels nederzettingen werd zodanig aan het hoofd gewond dat hij overleed. Een tweede kolonist, 46 jaar oud, is in stabiele conditie opgenomen in een ziekenhuis, Verder raakten twee leden van de grenspolitie, 30 en 31 jaar oud, licht gewond. Ook zij belandden in een ziekenhuis.

De aanvaller, Fadi Abu Shkheidem, werd door de overige politiemannen doodgeschoten. Hij was verkleed als een orthodoxe jood. Israelische kranten weten te melden dat zijn vrouw kortgeleden van hem was weggelopen en naar het buitenland gevlucht. Shkheidem was lid van Hamas, zoals door de beweging werd bevestigd. De aanslag werd door een Hamas-woordvoerder legitiem genoemd, maar niet door Hamas opgeëist.