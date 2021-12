Leerindustrie: luxemerken gelinkt aan ontbossing Amazonewoud

Leren schoenen hebben een schaduwzijde. Zo’n honderd kledingmerken, waaronder het luxemodehuis LVMH, zijn via hun toeleveringsketen betrokken bij de ontbossing van het Amazonewoud. Vorig jaar draaide de leerindustrie in Brazilië een omzet van 1,1 miljard dollar.

Met 215 miljoen koeien heeft Brazilië de grootste veestapel ter wereld. Plek maken voor die dieren is de voornaamste reden waarom bomen in het Amazonewoud massaal gerooid worden. Het laatste decennium alleen al is er 6,7 miljoen hectare bosgebied verloren gegaan, blijkt uit cijfers van de Braziliaanse overheid en het datanetwerk TerraBrasilis.

Naast de vleesproductie is er nog een sector die gelinkt wordt aan deze ontbossing: de leerindustrie. Dat klaagt de onderzoeksgroep Stand Earth aan in een rapport, Nowhere To Hide, dat eerder deze week is verschenen.

