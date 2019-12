Sojourner Truth is een icoon in de VS. Zoveel eer verdient ze in Nederland ook

Bij wijze van hoge uitzondering maken wij u attent op een artikel op de liberal site De Correspondent. Het is meer dan anderhalf jaar oud, over het hoofd gezien, ook hier, maar het is hoogst belangwekkend als deel van de Nederlandse koloniale geschiedenis en de geschiedenis van de slavernij in verband met Nederland.

Ze waren het niet gewend, de deelnemers aan de Women’s Convention in 1851 in Akron, Ohio. De lange vrouw die ze op het podium zagen staan, straalde trots en zelfvertrouwen uit zoals ze zelden hadden gezien bij een vrouw – laat staan bij een donkere vrouw. Toen ze begon te spreken, ontstond er onrust in de zaal. ‘Ik heb net zoveel spieren als een man, ik kan net zoveel werk verzetten als een man’, galmden haar woorden door de zaal. ‘Ik heb geploegd en geoogst en geschild en gehakt en gemaaid. Kan een man soms meer doen dan dat?’ Geen mens verliet de lezing onberoerd. Een aanwezige journalist schreef dat ‘alleen zij die zelf getuige waren van haar krachtige vorm, haar hartstochtelijke, haar sterke en waarachtige toon’ konden begrijpen hoeveel indruk de spreekster maakte. Haar naam was Sojourner Truth. Ze zou uitgroeien tot een icoon van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Truth streed als een van de eersten voor afschaffing van de slavernij en was een van de eerste feministische activisten.

Lees verder bij de bron, De Correspondent