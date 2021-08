Climate change: Californisch stadje gaat in vlammen op

Het Californische stadje Greenville, 150 km ten noorden van Sacramento, is gisteren in vlammen opgegaan.

Een grote bosbrand, het Dixie Fire, woedt al ruim drie weken in het noorden van de staat. Gisteren bereikten de vlammen Greenville. Volgens de brandweer is 75% van de stad verwoest door de brand. De inwoners werden dinsdag al geëvacueerd, maar kregen woensdag te horen dat het vuur onder controle was en ze terug konen keren naar hun woning. Dat bleek een foute inschatting te zijn: “We just weren’t sure what was going on up in the mountain … or else we probably wouldn’t have let people back into town……We thought it was taken care of, we thought they had it controlled. They didn’t.”

Uitgelichte afbeelding: By U.S. Department of Agriculture – Flickr: 20130817-FS-UNK-0004, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27895421