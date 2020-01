Het centrum heeft zich opgeblazen in de Brexitverkiezingen

Het komt niet vaak voor dat ik applaudisseer onder het lezen van een stuk, maar David Graeber in de New York Review of Books heeft het voor elkaar met zijn analyse van de situatie in Brexit-Engeland. Ik ben marxistischer ingesteld dan hij, zou het onderscheid tussen zorgenden en bureaucraten niet een klasseverschil noemen, maar de analyse lijkt mij juist. Hoe verenigt Labour beide sectoren? (In Nederland werden de eerstgenoemden vooral bediend door de SP en de tweeden door de PvdA en GroenLinks – maar inmiddels ligt links zo in puin dat zelfs dat niet meer te zeggen valt).

Een passage die mij vooral tot juichen bracht vertaal ik hier: