Stemmen in Koerdisch. Jammeren.

De beelden zijn er maar we laten ze maar niet zien.

Een vluchteling bij de Turks-Griekse landgrens doodgeschoten door de Griekse politie, die ook regelmatig traangas afvuurt op mensen aan de grens.

De Europese Unie wil “Bulgarije en Griekenland” bijstaan in deze ure des noods. Natuurlijk, schakel Frontex in.

De doodgeschoten man heet Ahmed Abu Emad en is afkomstig uit Aleppo.