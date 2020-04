Vraag de Nederlandse regering de machtsgreep in Hongarije te veroordelen

In Hongarije zijn de mensenrechten slachtoffer geworden van het coronavirus. Het parlement nam onlangs de coronawet aan die de regering van premier Orbán alle macht in handen geeft. Zonder ook maar het minste toezicht van het parlement kan Orbán maatregelen nemen, wetten doorvoeren en verkiezingen uitstellen zodat zijn regering aan de macht blijft. Die maatregel geldt zolang de noodtoestand geldt. Hoelang dat is, bepaalt alleen de regering.

Roep de Nederlandse regering op om de onwettige inperking van rechten door de Hongaarse regering te veroordelen en om de EU aan te sporen stappen te ondernemen.

In de coronawet staan ook twee nieuwe misdrijven. Wie ‘valse feiten’ publiceert die een ‘succesvolle bescherming’ tegen het coronavirus in de weg staan – lees: wie misstanden aankaart – kan maar liefst vijf jaar cel krijgen. Een zelfde straf geldt voor iedereen die zich niet aan het quarantainebevel houdt.

– Tekenen bij Amnesty