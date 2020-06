Het omver gooien van het beeld van Colston in Bristol

De massa’s breken zo’n beeld dan van haar sokkel, smijten het in de gracht. Mag dat? Já, dat mag. Nee, maar even serieus.

Het tumult was weer hevig, iedereen vond het ‘schandalig’ in de UK. Van Labour tot Tory. Is het ‘een schande’? Wat mij betreft niet. Ik bedoel, zo’n man was een slavendrijver, een slager. Hij heeft levens van mensen totaal verwoest. Moet je daar dan een beeld van willen hebben, in je stad? Meestal worden beelden en monumenten neergezet om iemand te eren. Eren we slavenhandelaren? Blijkbaar eren mensen slavenhandelaren.

“Ja, maar hij deed ook heel goede dingen, hij gaf aan liefdadigheid en daarom is dat beeld opgericht”, zegt men.

Hitler hield van dieren en was lief voor zijn honden. Dutroux was aardig voor zijn buurman. Jack the Ripper had vast ook wel sympathieke kanten. Zullen we voor hen wat beelden neerzetten? Het is dus geen argument.

“Dan kan je net zo goed ook beelden van Stalin en Mao verwijderen”, zei iemand op YouTube. Já, uiteraard. Die moet je (naja, niets moet) óók van hun sokkel raggen. Tirannen van links en tirannen van rechts, sloop ze maar.

Maar die beelden staan er al zo lang, iedereen weet toch wel dat het gedateerd is? Is dat zo? Een FvD is supergroot en voor die mensen is de VOC wel degelijk iets om trots op te zijn, bleek vandaag weer. Voor veel mensen zijn dit allemaal wel degelijk ‘zeehelden’ of ‘ondernemers’. Heel rechts zal anders naar zo’n beeld kijken dan jij en ik. En rechts is groot, zeker nu.

“Maar het maakt niemands leven beter, het slopen van zo’n beeld. De levens van zwarte mensen in Engeland worden niet beter, als je beelden gaat slopen”, zei een dame van Labour. Ik snap op zich haar punt. Maar, gaat het daar om? Ik wil beelden slopen waar ik me aan erger, ik sloop beelden als ik dat wil, einde verhaal (niet dat ik persoonlijk dit soort beelden sloop en/of gevandaliseerd heb, overigens, maar dat terzijde). Het is gewoon woede ten aanzien van zo’n symbool, ik snap het wel. En wat mij betreft is het ook veel begrijpelijker dan het Zwarte Pietsymbool. Zwarte Piet is al veel meer gelaagd, veel meer ambigue, dan zo’n slavenmeesterbeeld. Dit beeld ligt er veel dikker bovenop.

Foto: By John Cassidy – Self-photographed by Simon Cobb, 24 June 2019, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80038516