Crew reddingsschip Iuventa vervolgd in Italië

Een Italiaanse officier van justitie dient aanklachten in tegen crew van reddingsschip op Middellandse Zee. De bemanningsleden van de Iuventa hangt tot 20 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. De basis van de beschuldiging is hun geslaagde redding van meer dan 14.000 mensen.

De aanklager van Trapani heeft 21 personen en 3 organisaties officieel aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan illegale immigratie. Alle beschuldigingen hebben betrekking op reddingsoperaties die tussen 2016 en 2017 zijn uitgevoerd. Dit is een politieke intentieverklaring om solidariteit strafbaar te stellen, een met dodelijke gevolgen: mensen sterven terwijl ze gered kunnen worden.

Terwijl de EU de Middellandse Zee veranderde in de dodelijkste grens ter wereld, begon het opsporing- en reddingsschip Iuventa, haar reddingsoperaties in het centrale Middellandse Zeegebied. Uitgevoerd door in totaal meer dan 200 vrijwilligers op zee en ondersteund door duizenden aan wal, werd in juli 2016 begonnen met het zoek- en reddingswerk. Hun levensreddende inspanningen werden met geweld stopgezet toen op 2 augustus 2017 het schip in beslag werd genomen door de Italiaanse officier van justitie en tien mensen werden vervolgd.

Langer dan drie jaar na de inbeslagname van het reddingsschip Iuventa door de Italiaanse autoriteiten, heeft de aanklager van Trapani het onderzoek tegen de Iuventa-bemanning als afgerond verklaard. De bemanningsleden die worden beschuldigd van medeplichtigheid aan illegale immigratie, krijgen mogelijk een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar. Maar de juridische strijd is nog lang niet voorbij.

Vandaag begint het proces tegen de Iuventa-bemanning, hoewel de eerste beschuldigingen al ongegrond zijn verklaard.

De belangrijkste zogenaamde ‘ooggetuige’ die bewijsmateriaal tegen de Iuventa-bemanning verzamelde, heeft zijn getuigenis ingetrokken. Vervolgens verklaarde hij aan de pers dat hem in ruil voor zijn getuigenverklaring een ​​baan was beloofd bij de Italiaanse rechtse partij Lega Nord.

Een team van gerenommeerde wetenschappers, Forensic Architecture genaamd, weerlegde in een gedetailleerde reconstructie van gebeurtenissen, de stellingen van de Aanklager en publiceerde hun analyse van de Luventa-operaties.

Francesca Cancellaro, advocaat van de groep, verklaarde:

“Levens redden kan nooit een misdaad zijn. We zullen bewijzen dat alle operaties van de Iuventa-bemanning totaal geoorloofd waren. Terwijl de EU zich afkeerde van de Middellandse Zee en hem veranderde in een massagraf voor Europa’s ongewenste personen, vertrok de bemanning van de Iuventa als vrijwilliger naar zee om grondrechten te beschermen: het recht om te leven en om asiel aan te vragen, zoals internationale wetten voorschrijven en eerder nog uit menselijke solidariteit “

Terwijl de EU zich afwendde van de Middellandse Zee, milities betaalde om mensen terug te brengen naar plaatsen van misbruik, en de Middellandse Zee veranderde in een massagraf voor de ongewensten van Europa, vertrok de bemanning van de Iuventa als vrijwilligers naar zee, bewogen door een drang tot solidariteit.

Dariush, kapitein aan boord van de Iuventa, legt uit: “Zolang regeringen hun eigen wetten, internationale verdragen en maritieme wetten overtreden, zijn voor mij alle beschuldigingen een grap.

Het zou grappig zijn als deze grap niet de dood, verdriet en ellende betekende voor de mensen op de vlucht”.

Sascha Girke, het voormalige hoofd van de missie aan boord van de Iuventa, zegt: “Hoewel wij beschuldigd worden, beschuldigen wíj́ de Europese autoriteiten ervan een veilige doorgang te weigeren en mensen te laten verdrinken”.

