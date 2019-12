Kenny Lynch op eigen voeten RIP

Tussendoor het nieuws dat Kenny Lynch, zanger/songwriter vanochtend is overleden.

Hij was voor mij de onbekende Engelse zanger die dit schokkend mooie nummer zong (te horen onder de dekens in de begindagen van de hoogsteigen transistorradio, Luxemburg ’s avonds)



Stand by me, 1964

Pas later vernam ik dat het oorspronkelijk van Ben E. King was en dan eigenlijk ook weer een geseculariseerde spiritual (weer later). En dat Kenny Lynch zwart was. En dat dit volgende nummer een veelgezochte Northern Soulplaat was hoewel het in zijn dagen gewoon op de radio te horen was.



My own two feet, 1964

En nu hij overleden is verneem ik dat hij allerlei nummers voor anderen heeft geschreven, waaronder bijvoorbeeld deze persoonlijke favoriet van de Small Faces.



Sorry she’s mine, 1966

En dat hij als eerste een nummer geschreven door Lennon & McCartney op de plaat heeft gezet, behalve de Beatles zelf natuurlijk.



Misery, 1963