Blindelingse Greep in de RG-Collectie II-27 levert het Horace Silver Quintet op, met Silver’s blue. Hiervan The night has a thousand eyes, thema van een film uit 1948, dus niet te verwarren met het latere nummer van Bobby Vee.

Donald Byrd (trompet)

Hank Mobley (tenor sax)

Horace Silver (piano)

Doug Watkins (bas)

Art Taylor (drums)



1956