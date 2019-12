Als ik mijn ogen sluit

Blindelingse Greep in de RG-Collectie II-30 doet mij in verbazing vervallen. Het is de Congregation met Softly whispering I love you, gedateerd 1972. De kleine lettertjes boven de naam Congregation krijgen nu ik een filmpje zoek betekenis: The Mike Curb en dan met grote letters Congregation.

Die smiecht heeft campagne gevoerd voor Nixon en is plaatsvervangend Republikeins gouverneur van Californië geweest. Leert mij the internetz.

Dit nummer hoort bij eenzame kerst met mijn moederrrrr (ja, daar ben ik voor behandeld), maar dan wel apart op zolderkamer waar mij evenwel geen vrij verblijf vergund werd omdat Boze Buurman douche en wc onklaar had gemaakt.

Speciaal voor u onthul ik dat de titel van dit stukje over dit nummer verwijst naar een nummer over keeldichtknijpende eenzaamheid, I think it’s going to rain today van Randy Newman. (Gunst, die hebben we ook nog niet gehad). Hier ook het een en ander.

Die kerstvakantie heb ik hard gewerkt aan zowel het idee van een marxistische kijk op economie als het voorgeschreven spul – dat het eenzaam werk was bleek pas bij de confrontatie met de docenten, hier en hier.

Dit nummer hoort bij de soundtrack van die kerstvakantie 1971/72.

Softly whispering I love you

Echoes of your voice are calling

Still through my dreams

Softening the chill of the breeze

Through my window

I can see the moonglow

Painting silver shadows

On a rose-coloured land

A world that we

Walk hand in hand

In a day of gold coloured

By the glow of new love

Oh, woman

I can feel your warm face

Ever close to my lips

And the scent of you

Invades the cool evening air

I can close my eyes and

You’re there in my arms still

And I know your soft kiss

Turning into music

Every beat of my heart

When I hold you close to my heart

And I hear your voice

Whispering I love you

I can feel your warm face

Ever close to my lips

And the scent of you

Invades the cool evening air

I can close my eyes

And you’re there

There in my arms still

And I know your soft kiss

Kiss, turning into music

Every little beat of my heart

When I hold you close to my heart

I hear your voice, I love you

I can feel your warm face

Ever close to my lips

And the scent of you

Invades my every cell

I close my eyes

And you’re there

Waiting in my arms, baby

And I know your soft kiss

Kiss, turning into music

Every beat of my heart, oh, yeah

When I hold you close to my heart

I hear your voice

Whispering I love you

De echte Congregation, “English Congregation” genoemd aan de overkant van de oceaan. De lead singer is Brian Keith, wie de gitarist is?

Dit is het origineel, van degenen die het geschreven hebben, Roger Greenaway en Roger Cook, zich noemende David and Jonathan. Pas als zij het zingen dringt het tot mij door dat dit een lied over voorbije liefde is, niet over een “lopende” liefdesband. Van alles geleerd dus met deze greep. En excuseer mij deze uitweiding over ghosts of Christmas past.



1967

Op het label van Rudi Carrells De hoogste tijd staat dat het een bewerking is van dit nummer. Daar begrijp ik echt niets van. En nee, dat nummer heeft dan weer niets te maken met het gelijknamige nummer van André Hazes.