Helemaal voorbij

Blindelingse Greep in de RG-Collectie II-31 levert een Pickwick-lp van Mac & Katie Kissoon op, waarvan ik deze track kies, die niet zo ver van het origineel afstaat. Ik heb al eerder geschreven dat bij wijze van hoge uitzondering de witte cover Mijn voorkeur geniet.

Well, baby used to

Stay out all night long

She made me cry

She did me wrong

She hurt my nose open

That’s no lie

Tables turn and now

It’s her turn to cry

(refrein)

Because I used to love her

But it’s all over now

Because I used to love her

But it’s all over now

Well, she used to run around

With every man in town

She spent all my money

Tryin’ to play her high class game

She put me out

It was a pity how I cried

But tables turn and

Now it’s her turn to cry

(refrein)

Well, I used to wake up in the morning

And get my breakfast in bed

Whenever I got worried

She would rub my aching head

But now she’s here and there

With every man in town

She’s still trying to take me for

That same old clown

(refrein)



It’s all over noow, vermoedelijk 1971