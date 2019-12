De kleuren van de liefde

Blindelingse Greep in de RG-Collectie levert Claudine Longet Love is blue op. Ik kies het titelnummer in haar moedertaal.



1968

Het was de inzending van Luxemburg bij het Eurovisiesongfestival in 1967, door de zangeres Vicky. Zij won niet, later wel…

Doux, doux l’amour est doux

Douce est ma vie

Ma vie dans tes bras

Doux, doux l’amour est doux

Douce est ma vie

Ma vie près de toi

Bleu, bleu l’amour est bleu

Berce mon coeur

Mon coeur amoureux

Bleu, bleu l’amour est bleu

Bleu comme le ciel

Qui joue dans tes yeux

Comme l’eau

Comme l’eau qui court

Moi mon coeur

Court après ton amour

Gris, gris l’amour est gris

Pleure mon coeur

Lorsque tu t’en vas

Gris, gris le ciel est gris

Tombe la pluie

Quand tu n’es plus là

Le vent, le vent gémit

Pleure le vent

Lorsque tu t’en vas

Le vent, le vent maudit

Pleure mon coeur

Quand tu n’es plus là

Comme l’eau

Comme l’eau qui court

Moi mon coeur

Court après ton amour

Bleu, bleu l’amour est bleu

Le ciel est bleu

Lorsque tu reviens

Bleu, bleu l’amour est bleu

L’amour est bleu

Quand tu prends ma main

Fou, fou l’amour est fou

Fou comme toi

Et fou comme moi

Bleu, bleu l’amour est bleu

L’amour est bleu

Quand je suis à toi

L’amour est bleu

Quand je suis à toi

Dan gooi ik er ook de Engelse versie van Vicky tegenaan die niet die opgewekte strekking heeft, integendeel (een ander Eurovisiegeval met zo’n tegenstrijdigheid is de Nederlandse winnaar Dingedong, dit terzijde).



Colours of love, 1967