Sex, Drugs & Rock ’n Roll klassieker du jour: Cry Me A River

De Mad Dogs & Englishmen tour van Joe Cocker ging van start op 20 maart 1970, wat Cocker pas op 12 maart te horen kreeg van zijn management. Dat de tour niet ten onder ging in totale chaos – en uiteindelijk zelfs een klassiek geworden album opleverde – is waarschijnlijk te danken aan Leon Russell. Russell recruteerde een aantal grote namen, waaronder Jim Keltner, Jim Gordon en zijn toenmalige vriendin Rita “Delta Lady” Coolidge voor de band en fungeerde tijdens de optredens als dirigent, een rol die Joe Cocker niet lag.

De tour leverde de muzikanten financieel niks op – naar verluid zat Cocker na afloop zwaar in de schulden – maar maakte van zowel Cocker als Russell supersterren, mogelijk juist dankzij alle excessen.

Toetje: Rita Coolidge haalt herinneringen op aan Joe, Leon en de tour.

