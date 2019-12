De laatste Blindelingse Greep in de RG-Collectie alweer, tweede serie nr.39. Parallel aan het lijstjesgedoe een verrassing uit mijn collectie, evenzeer voor mijzelf als voor u. De lp is The very best of Gary Lewis & the Playboys, waarvan ik dit Beachboysachtige nummer pluk, volgens Lewis zelf nog het meest gedraaid van zijn repertoire.



She’s just my style, 1965 (was pas op de radio te horen in 1966)