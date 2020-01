Alles picobello in orde

Nog een omissie die naar voren is gekomen bij de reeks Blindelingse Greep in de RG-Collectie II. De versies van Jackie respectievelijk Nancy Wilson hebben we inmiddels gehad.

Baby, everything is alright, uptight, out of sight

Baby, everything is alright, uptight, out of sight

I’m a poor man’s son, from across the railroad tracks

The only shirt I own is hanging on my back

But I’m the envy of every single guy

Since I’m the apple of my girl’s eye

When we go out stepping on the town for a while

My money’s low and my suit’s out of style

But it’s alright if my clothes aren’t new

Out of sight because my heart is true

She says baby everything is alright, uptight, out of sight

Baby, everything is alright, uptight, clean out of sight

She’s a pearl of a girl, I guess that’s what you might say

I guess her folks brought her up that way

The right side of the tracks, she was born and raised

In a great big old house, full of butlers and maids

She says no one is better than I, I know I’m just an average guy

No football hero or smooth Don Juan

Got empty pockets, you see I’m a poor man’s son

Can’t give her the things that money can buy

But I’ll never ever make my baby cry

And it’s alright, what I can’t do

Out of sight because my heart is true

She says baby everything is alright, uptight, clean out of sight

Baby, everything is alright, uptight, clean out of sight

Baby, everything is alright, uptight, hahahahaha, yeah

Baby, everything is alright, uptight, way out of sight

Baby, everything is alright, uptight, clean out of…



Brenda Lee. Heeft Lulu het soms ook gedaan (stemmen lijken wat op elkaar)



Ja dus!



Ramsey Lewis Trio, zonder twijfel de coolste versie. Maar ja, het origineel is onontkoombaar.



Stevie Wonder ‘Little Thunder’ zoals ze op Caroline in de eerste tijd zeiden

Nou zijn Brenda Lee en Lulu zeker niet groot van stuk, eens kijken of Little Eva…



Ja, onder de naam Little Eva Harris, haar hitstijd was voorbij – een medley van Get ready en Uptight. 1968. Alle andere zijn van 1966.