Muziek zoals gekozen door Dhjana (bij haar uitvaart)

Gedachten en gedichten zoals ten gehore gebracht bij de uitvaart van Dhjana kan ik niet (nu) weergeven. Wel de muziek, op een enkel nummer na dat ik op de gok doe – ik kende de artieste wel van naam maar daar blijft het bij. Heather Nova is dus een slag in de lucht.



SYmphonie nr. 9 van Antonín Dvořák, deel 4: Allegro con fuoco. Gustavo Dudamel dirigeert het Orkest van de Südwestrundfunk.



Grace, Jeff Buckley



A horse with no name, America



B.Y.O.B. (Bring your own bomb), System of a Down



Resilient, Rising Appalachia



Everything changes, Heather Nova (de slag in de lucht)



Bella ciao, Alexandrovkoor – omdat we Peter Storm met gitaar niet kunnen presenteren



Feeling good, Nina Simone



Say ladeo, Bobby McFerrin