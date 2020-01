Er wacht een betere wereld

Een van de nummers die verdere uitwerking vragen naar aanleidinig van de Blindelingse Greep in de RG-Collectie II is Will the circle be unbroken?. Dit is de oudste op plaat gezette versie, en wat is-tie mooi zeg (er worden auteurs vermeld maar het is eigenlijk een traditional).



William McEwan



Monroe Brothers

Er zijn vele versies, misschien is de bekendste die van Johnny Cash met de Carter Family (die het ook los hebben opgenomen). Maar andere versies voor andere gelegenheden. Nu kies ik voor de Pentangle om geen betere reden dan dat ik een zwak heb voor Jacqui McShee. Full disclosure of zoiets.